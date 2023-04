Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Radfahrerin touchiert Pkw - 67-Jährige leicht verletzt

Grefrath (ots)

Am 23.04.2023 kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Unfall mit einer Radfahrerin auf der Lobbericher Straße in Grefrath. Eine 67-jährige Nettetalerin befuhr mit ihrem Pedelec die Lobbericher Straße in Fahrtrichtung B509. Hierbei übersah die 67-Jährige einen am Straßenrand geparkten Pkw und kollidierte daraufhin mit diesem. Auf Grund der Kollision stürzte die Radfahrerin auf die Straße. Bei dem Sturz verletzte sich die Dame leicht. / AM (364)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell