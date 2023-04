POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 25.04.2023

Goslar (ots) - GS-Innenstadt -Einbruch in Kiosk Mit roher Gewalt verschafften sich bislang unbekannte Täter am 24.04.23, gegen 01.25 Uhr, Zugang zu einem Kiosk in der Breite Str. Sie zerstörten mit einem Kanaldeckel die Verglasung des Geschäftes und drangen anschließend in den Verkaufsraum ein. Dort entwendeten sie Tabakwaren in geringem Umfang. Der angerichtete ...

