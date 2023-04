POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.04.2023

Goslar (ots) - Tödlicher Verkehrsunfall Am 22.04.2023, um 17:06 Uhr, ist ein alleinbeteiligter Motorradfahrer auf der L516 zwischen Hahnenklee und Lauthental beim Überholen eines Pkw in einer Rechtskurve in Schieflage geraten, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er fiel in einen Graben linksseitig der Fahrbahn. Es wurden umgehend Reanimationsversuche durch Ersthelfer unternommen, wenig ...

