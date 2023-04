Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 23.04.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, zwischen 09.00 Uhr und 09.45 Uhr, wurde in der Bismarckstraße ein zum Parken abgestellter Pkw Daimler Benz beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und konnte bislang nicht ermittelt werden. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden von geschätzt 500 Euro.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person

Auf der neu ausgebauten Bundesstraße 248, vom Kreisel der B 64 in Richtung Echte, ereignete sich am Donnerstag, gegen 12.15 Uhr, ein Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Bockenemerin übersah eine vor ihr fahrende Bad Gandersheimerin, welche nach links auf den Parkplatz Schwalenberg einbiegen wollte. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 12000 Euro.

Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag ereignete sich im Einmündungsbereich Bockenemer Straße / Bornhäuser Straße ein Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Harzburg übersah beim Linksabbiegen in die Bornhäuser Straße den entgegenkommenden Pkw einer 30-jährigen Rhüdenerin. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von insgesamt ca. 5500 Euro. Der 10-jährige Mitfahrer im unfallverursachenden Pkw wurde leicht verletzt.

Verleumdung

Eine 42-jährige Seesenerin erschien am Donnerstag, gegen 19.00 Uhr, auf dem Hof eines ihr unbekannten 53-jährigen Rhüdener und schrie lauthals, dass dieser ihre Töchter missbrauchen würde und pädophil sei. Die offensichtlich psychisch erkrankte Dame ist bereits mehrfach wegen solcher unwahren Äußerungen gegenüber ihr unbekannten Personen polizeilich in Erscheinung getreten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Betrug und Sachbeschädigung

Freitagnachmittag verzehrte ein 55-jähriger in einem griechischen Imbiss Essen und Getränke und konnte anschließend die Rechnung von rund 17 Euro nicht bezahlen. Eine entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. In der Nacht legte er sich dann in einen unverschlossen abgestellten Pkw in der Johann-Zincken-Straße und übernachtete im Fahrzeuginneren. Im Zuge dessen urinierte er in den Pkw und beschädigte dadurch die Sitze des Fahrzeugs. Die 37-jährige Halterin des Pkw erstattete Strafanzeige gegen den obdachlosen Mann, welcher von der Polizei zusätzlich einen Platzverweis erhielt.

Diebstahl

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.00 Uhr, bis Samstag, 18.30 Uhr, wurden aus dem Geräteschuppen eines Hauses in der Ringstraße drei Fahrräder durch einen bisher unbekannte Person entwendet. Der Schaden wurde vom Geschädigten auf 380 Euro beziffert.

Sachbeschädigung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 22.30 Uhr und 00.10 Uhr, wurden in der Katelnburgstraße Sachbeschädigungen durch bisher Unbekannte begangen. Unter anderem wurde ein Verkehrszeichen gewaltsam herausgerissen und zerstört und des Weiteren die Wegsperre am dortigen Radweg massiv beschädigt. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Rhüden unter 05384/969280 oder der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

i.A. Behnke, POK'in

