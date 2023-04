Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Bad Harzburg: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Goslar (ots)

Am Freitag, den 21.04.2022, wurde ein Pkw Peugeot in grün, gegen 11.30 Uhr, auf dem Seilbahnparkplatz Nordhäuser Str. in Bad Harzburg zum Parken abgestellt. Gegen 14:30 konnte eine Beschädigung in Form einer Delle mit weißen Lackanhaftungen an der rechten, hinteren Fahrzeughälfte festgestellt werden. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Vermutlich wurde der Pkw in der Zwischenzeit durch ein weiteres Fahrzeug beim Rangieren aus der Parklücke touchiert und hierbei beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt jedoch fort und unterließ es, sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ungefähr 2.000,- Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

