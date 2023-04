POL-GS: Polizeistation Braunlage: Luchs im Stadtgebiet Braunlage

Polizeiinspektion Goslar

Glücklicher Ausgang der Fangaktion Luchs in Braunlage. Der Jungluchs konnte am Freitag, dem 21.04.23 gegen 17.00 Uhr mittels Lebendfalle im Stadtgebiet Braunlage eingefangen werden. Dem dargebotenen leckeren "Schweinegehackten" konnte das ausgehungerte Tier einfach nicht widerstehen. Die Lebendfalle schnappte demzufolge zu, was dem Luchs nicht wirklich gefiel, was er durch kräftiges fauchen zum Ausdruck brachte. Jetzt wird er in einer Quarantänestation des Nationalpark Harz erstmal aufgepäppelt, bevor er eine neue Chance auf ein Leben in Freiheit bekommt. Der Luchsbeauftragte Herr Ole Anders und die Polizei Braunlage bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und die Rücksichtnahme durch die Braunlager Bürger, denn diese haben uns über den Luchs immer auf dem Laufenden gehalten.

