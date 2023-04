Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw in Vienenburg:

In der Zeit von Mittwoch, den 19.04.2023, gegen 07.00 Uhr, bis Donnerstag, den 20.04.2023, 06.15 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter/Täterin in der Brückenstraße in Vienenburg ein parkender Pkw beschädigt. Hierbei wurde die Windschutzscheibe zerkratzt sowie das Kennzeichenschild vorn beschädigt.

Taxifahrt nach Vienenburg nicht bezahlt: Ein bislang unbekannter Mann bestellte sich am Donnerstag, den 20.04.2023, gegen 02.45 Uhr, ein Taxi in Braunschweig zur Abholung. Am Zielort in Vienenburg in der Straße Hinter den Teichen gegen 03:20 Uhr angekommen, stieg der Täter sofort aus und lief davon ohne den erforderlichen Fahrpreis zu bezahlen. Der Täter sei etwa 45 Jahre alt gewesen mit grau/schwarzem Haar und Vollbart. Anschließend meldete sich der Taxifahrer bei der Polizei.

Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter 05322/911110 oder die Polizeistation Vienenburg unter 05324/787490 zu richten.

Fahrt unter Drogeneinfluss:

Am Mittwoch, den 19.04.2023, gegen 17:55 Uhr, wurde der Fahrer eines grauen Skoda im Stadtgebiet von Bad Harzburg angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung hinsichtlich der Fahrtauglichkeit stellten die Beamten Auffälligkeiten bei dem 37jährigen Mann fest, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe zur weiteren Drogenbestimmung veranlasst. Es folgte die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens sowie eines Strafverfahrens wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell