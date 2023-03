Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Toilette ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Drei Männer haben am Freitagnachmittag (24.03.2023) in einem Lebensmittelmarkt an der Stammheimer Straße einen Mann ausgeraubt. Der 35-jährige Mann hielt sich gegen 16.00 Uhr in der Kundentoilette des Lebensmittelmarktes auf, als die drei Männer hinzukamen. Zwei Täter hielten den Mann fest, während ein dritter Täter ihn nach Wertgegenständen durchsuchte. Dabei stahlen sie sein Mobiltelefon und seinen Geldbeutel mit zirka 350 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

