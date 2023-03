Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw von Fahrbahn abgekommen und parkendes Fahrzeug beschädigt

Stuttgart-West (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag (25.03.2023) gegen 12.50 Uhr auf der Schloßstraße ereignet hat. Eine 41-jährige Lenkerin eines VW Golf befuhr die Schloßstraße in stadteinwärtiger Richtung, verlor nach ersten Ermittlungen aufgrund eines geplatzten Reifens die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte kurz vor der Senefelder Straße gegen einen geparkten Pkw BMW der 7er-Reihe. An den beiden Pkw entstand hierbei Schätzungen zufolge ein Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro. Die Golf-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

