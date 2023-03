Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizisten konnten am Freitagabend (24.03.2023) einen Exhibitionisten beim Verlassen einer Badeanstalt festnehmen. Der 51-jährige Mann hatte sich gegen 22.50 Uhr im Ruhebereich der Sauna an der Plieninger Straße gegenüber einem 40-jährigen Ehepaar niedergelassen. Nachdem er diese kurzzeitig fixiert hatte begann er zu onanieren. Als kurz darauf ein Sitzplatz in unmittelbarer Nähe des Paares frei wurde, setzte sich der 51-Jährige auf diesen Platz, ohne sein Tun einzustellen. Das Paar verließ hierauf die Sauna und verständigte Angestellte, welche die Polizei hinzuriefen. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

