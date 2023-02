Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Betrunkener Autofahrer fährt Ampel um

Krefeld (ots)

Die Ampel an der Kreuzung von Venloer und Tönisvorster Straße in Hüls ist am Sonntag (5. Februar 2023) ausgefallen. Grund war ein Verkehrsunfall.

Gegen 17:30 Uhr hatte sich ein mit vier Männern besetzter Pkw über die Venloer Straße der Kreuzung genähert. Als er auf die Tönisvorster Straße abbiegen wollte, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen die Ampel auf einer Verkehrsinsel und dann gegen einen Pkw, der auf der Tönisvorster Straße bei Rot gewartet hatte. Der 28-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und besitzt keinen Führerschein. Drei seiner Mitfahrer wurden leicht verletzt, davon wurde einer im Krankenhaus ambulant behandelt. (29)

