Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkäuferin mit Waffe bedroht

Lübtheen (ots)

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr bedrohte ein bislang unbekannter Mann eine Verkäuferin in einem Diskountmarkt in der Rudolf-Breitscheid-Str. in Lübtheen. Nach dem er den Laden betreten hatte, nahm er eine Handyhülle aus der Auslage und trat an die Kasse. Anstatt jedoch zu bezahlen, richtete er eine Pistole auf die Verkäuferin und forderte Geld. Als eine weitere Verkäuferin hinzukam, verwarf er sein Vorhaben, flüchtete aus Laden und stieg in einen weißen Ford Fiesta mit Hamburger Kennzeichen. Dessen unbekannter Fahrer oder Fahrerin hatte wohl auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf ihn gewartet.

Es wird nun wegen Versuchs einer Räuberischen Erpressung ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter, einem ca. 1,80m großen Mann mit schwarzen lockigen Haaren, geben können. Auffällig an ihm waren ein rosa Dreieckstuch und eine Sonnenbrille mit schwarzem Rahmen. Von Interesse sind auch Beobachtungen zum Fahrzeug und dessen Fahrer.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Hagenow unter Tel. 03883/6310 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Gert Frahm Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

