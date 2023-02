Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senior

Krefeld (ots)

Seit Dienstag (31. Januar 2023) wird der 79-jähriger Peter Eduard B. aus Krefeld-Stadtmitte vermisst. Er wurde letztmalig am Montag (30. Januar 2023) vom Pflegedienst in seiner Wohnung gesehen. Er ist an Demenz erkrankt, aber noch örtlich orientiert und verlässt auch eigenständig seine Wohnung, um fußläufig Besorgungen zu machen. Der 79-Jährige ist 1,85 Meter groß, hat eine hagere Statur und weißgraues wirres Haar.

Ein aktuelles Foto von Peter Eduard B. kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/97650

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Seniors machen? Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der 02151 - 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. (26)

