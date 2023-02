Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Radfahrer flüchtet von Unfallstelle - Frau leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Eine 60-jährige Radfahrerin fuhr am Mittwoch (1. Februar 2023) gegen 14:30 Uhr auf der Wiedenhofstraße in Richtung Evertsstraße. Plötzlich kreuzte ein Radfahrer aus Richtung Evangelischer-Kirch-Platz ihren Weg und stieß mit ihr zusammen. Die Krefelderin stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. Der augenscheinlich betrunkene Mann stieg zuerst von seinem Rad. Danach setzte er seine Fahrt über die Marktstraße in Richtung Karlsplatz fort.

Der Mann trug dunkelgrüne Kleidung, eine Mütze und hatte ein dunkles altes Fahrrad bei sich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de mit der Polizei Krefeld in Verbindung zu setzen. (25)

