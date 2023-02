Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Sperrmüll angezündet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Auf einem Hinterhof an der Uerdinger Straße in der Nähe des Bockumer Platzes hat am Dienstagabend (31. Januar 2023) Sperrmüll gebrannt. Ein Zeuge versuchte den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen. Dabei schlug ihm eine Gas-Sprühflasche aus dem Müll entgegen. Er verletzte sich nicht. Durch die Berufsfeuerwehr Krefeld konnte der Brand gelöscht werden. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der Brand fahrlässig oder vorsätzlich gelegt wurde.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (24)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell