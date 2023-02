Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baakeshof: Vermutlich kehrte Einbrecher zurück - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (2. Februar 2023) gegen 15 Uhr meldete eine Zeugin, dass sie im Garten ihrer Nachbarin einen dunkel gekleideten Mann sehe, der sich an der Terrassentür aufgehalten habe. Auf ihre Ansprache flüchtete der Mann über einen Zaun in Richtung Kempener Allee. Eine weitere Zeugin berichtete den Beamten, dass sie um kurz vor 15 Uhr eine Frau auf der Carl-Schurz-Straße bemerkte, die an der Haustür der Nachbarin geklingelt habe. An einer Terrassentür des Hauses auf der konnten die Beamten leichte Hebelmarken feststellen. Der Mann hat ein europäisches Erscheinungsbild und ist 30 bis 40 Jahre alt. Er trug eine schwarze Kopfbedeckung, eine schwarze Cargohose (mit vielen Taschen, ähnlich einer Handwerkerhose), einen schwarz-roten Fleecepullover (ab der Schulterpartie rot, am rechten Oberarm ein rotes Kreuz) und einem Loopschal, den er bis unter die Augen gezogen hatte. In der Hand hielt er einen langen metallischen Gegenstand. Die Frau hat ebenfalls ein europäisches Erscheinungsbild, ist 30 bis 40 Jahre alt und schlank. Sie trug einen langen schwarzen Mantel und hat lange braune Haare. Knapp zwei Stunden später (um 17:10 Uhr) rief ein Zeuge die Polizei an und teilte mit, dass er bei seiner Nachbarin nach dem vorherigen Einbruchsversuch nach dem Rechten geschaut habe. Dabei war ihm aufgefallen, dass das Glas der Terrassentür zerbrochen war. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten mehrere durchwühlte Räume fest. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die auf der Carl-Schurz-Straße verdächtige Personen gesehen haben. Für Hinweise melden Sie sich bitte telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (28)

