POL-KR: Nach Verkehrsunfall: Ein Mann leicht, eine Frau schwer verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (2. Februar 2023) war ein 58-jähriger Autofahrer gegen 19:20 Uhr auf der Hafenstraße in Richtung Ostpreußenstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einer 36-jährigen Autofahrerin zusammen, welche die Hafenstraße in Richtung Danziger Platz querte. Durch den Aufprall drehten sich beide Fahrzeuge um die eigene Achse, der Wagen der 36-Jährigen kam auf dem Gleisbett zum Stehen. Obwohl die Frau nicht eingeklemmt war, musste die Feuerwehr die stark verformte Fahrertür mit schwerem Gerät aufschneiden, um sie aus dem Wagen zu befreien. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die Beamten sperrten die Kreuzung für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bahnverkehr musste eingestellt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen darum, sich unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden, da der Unfallhergang noch unklar ist. (27)

