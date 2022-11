POL-NI: Verkehrsunfall

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, den 04.11.2022, zwischen ca. 15.15 und 15.45 Uhr hinter dem Media Markt in Nienburg ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zu o.g. Zeit ein vor der Warenannahme des Elektrofachmarktes geparkter schwarzer Opel Crossland durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert und am Kotflügel vorne links zerkratzt. ...

