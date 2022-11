POL-STH: Beckedorf- Verkehrsunfall

Lüdersfeld (ots) - (bae)Am 04.11.2022 um 06:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 65 in Höhe der Ampelkreuzung in Vornhagen. Aus Richtung Beckedorf ist ein 42-jähriger Celler mit seinem Renault trotz Rotlicht in die Kreuzung eingefahren. Der 57-jährige Lüdersfelder, der bei Grünlicht mit seinem Audi aus Lüdersfeld kommend ebenfalls in die Kreuzung einfuhr konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An ...

