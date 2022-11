Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Lüdersfeld- Verkehrsunfall

Lüdersfeld (ots)

(bae)Am 04.11.2022 um 06:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 65 in Höhe der Ampelkreuzung in Vornhagen. Aus Richtung Beckedorf ist ein 42-jähriger Celler mit seinem Renault trotz Rotlicht in die Kreuzung eingefahren. Der 57-jährige Lüdersfelder, der bei Grünlicht mit seinem Audi aus Lüdersfeld kommend ebenfalls in die Kreuzung einfuhr konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf eine Höhe von 8.000 Euro beziffert. Bei dem Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt.

