Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf B39 - Fahrzeug überschlagen - ein PKW-Fahrer verletzt

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 13.03.2022 kam es gegen ca. 13:45 Uhr auf der B39 in Höhe Hockenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam der Fahrer eines Mitsubishi, welcher die B39 in Fahrtrichtung Mannheim befuhr, in Höhe Hockenheim alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge mehrfach und kam schließlich im Grünstreifen zum Stillstand. Der Fahrer wurde durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu seinen Verletzungen liegen aktuell keine näheren Informationen vor. Die Richtungsfahrbahn der B39 in Fahrtrichtung Mannheim musste für ca. 35 Minuten aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers voll gesperrt werden. Um ca. 14:45 Uhr konnte die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

