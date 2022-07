Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 22-Jährigen

Gera (ots)

Gera: Im Bereich des Wintergartens in Gera trafen gestern Abend (26.07.2022), gegen 19:50 Uhr ein 22-Jähriger sowie ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad aufeinander. In der Folge sprach der 22-Jährige den Jugendlichen an, schubste ihn von seinem Fahrrad und griff ihn körperlich an. Der 15-Jährige rannte daraufhin weg, wobei ihm der 22-Jährige kurzzeitig hinterherlief. Anschließend begab sich der Angreifer zum Ausgangspunkt zurück und fuhr mit dem Rad des Jugendlichen davon. Mehrere Zeugen meldeten sich im Anschluss bei der Polizei, nachdem sie den offensichtlich verbal aggressiven und sehr auffälligen Täter mit dem Rad durch die Straßen fahren sahen. Der alkoholisierte 22-Jährige konnte daraufhin in einer Wohnung in der Braustraße gestellt und zur Dienststelle verbracht werden. Auch das Rad des Geschädigten befand sich dort. Zum Glück blieb der 15-Jährige unverletzt. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern derzeit weiter an. (RK)

