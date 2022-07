Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Notrufmissbrauch

Gera (ots)

Gera: Sie gingen von einer Ernsthaftigkeit des Geschehens aus, als mehrere Polizeibeamte gestern Nachmittag (26.07.2022), gegen 15:30 Uhr in die Südstraße in Gera fuhren. Von dort meldete ein 32-Jähriger von seiner Lebensgefährtin mit einem Messer verletzt worden zu sein. Die im Einsatz befindlichen Beamten trafen sowohl den Anrufer, als auch die angebliche Täterin vor Ort an. Beide räumten in der Folge ein, den Notruf nur aus Spaß und zur reinen Belustigung gewählt zu haben. Gleichzeitig beleidigten sie die ankommenden Einsatzkräfte. Bei solch einem Verhalten handelt es sich nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern vielmehr um einen Notrufmissbrauch. Die beiden Täter erwartet ein entsprechendes Verfahren. (RK)

