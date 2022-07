Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt auf

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 25.07.2022, gegen 12:45 Uhr befuhren ein Pkw Skoda und ein Pkw Daimler die Geraer Straße in Richtung Zentrum. Als der Pkw Skoda in Richtung Jahnplatz abbiegen und daher verkehrsbedingt halten musste, bemerkte dies der 38-jährige Fahrer des Pkw Daimler zu spät und fuhr auf den Pkw Skoda auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

