LPI-G: Baustoffe entwendet

Gera (ots) - Gera: Ein 33-jährger Mann wurde gestern (25.07.2022) Opfer eines Raubdeliktes, so dass die Kripo Gera die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernahm. Gegen 18:25 Uhr wurde der 33-Jährigen von zwei Männern in der Erfurtstraße in Gera angesprochen. In der Folge bedrängten diese ihr Opfer und griffen ihn körperlich an. Mit dem Beutegut, ein vom Geschädigten mitgeführtes Kinderlaufrad, flüchten die Täter ...

