Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schlägerei im Stadtgebiet Teterow

Teterow (ots)

Am 10.09.2021, gegen 21:45 Uhr, kam es in der Schulstraße, in der Innenstadt von Teterow, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei beteiligten Personen. Nachdem sich die drei Personen zunächst verbal stritten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 31-jährige polizeibekannte Tatverdächtige und seine 20-jährige Partnerin auf einen 43-jährigen Mann einschlugen und eintraten. Mehrere Funkstreifenwagen aus den Revieren Teterow, Malchin, Waren und Güstrow verlegten umgehend zum Einsatzort. Beim Eintreffen der Kräfte hatte sich die Schlägerei bereits aufgelöst. Die beiden Tatverdächtigen konnten wenig später im Stadtgebiet Teterow aufgegriffen werden. Da eine Beeinflussung von Alkohol und Betäubungsmitteln beim 31-jährigen Tatverdächtigen nicht auszuschließen war, wurde durch eine Bereitschaftstaatsanwältin eine Blutprobenentnahme angeordnet. Gegen beide Tatverdächtige wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Geschädigte kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Teterow. Dieses konnte er nach kurzer Zeit allerdings wieder verlassen. Florian Mertel Polizeikommissar Polizeirevier Teterow

