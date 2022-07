Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zum Raubdelikt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Ein 33-jährger Mann wurde gestern (25.07.2022) Opfer eines Raubdeliktes, so dass die Kripo Gera die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernahm. Gegen 18:25 Uhr wurde der 33-Jährigen von zwei Männern in der Erfurtstraße in Gera angesprochen. In der Folge bedrängten diese ihr Opfer und griffen ihn körperlich an. Mit dem Beutegut, ein vom Geschädigten mitgeführtes Kinderlaufrad, flüchten die Täter in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte einer der Räuber gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der zweite Täter ist noch immer flüchtig. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zur Tathandlung bzw. zur Identität des zweiten Angreifers geben können. Zeuge werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen KPI Gera zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell