Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebstahl mit Zielrichtung Parfüm und Schmuck

Gera (ots)

Gera: Vier Ladendiebe im Alter zwischen 31 und 39 wurden gestern Nachmittag bei ihrer Tatausführung in einem Einkaufsmarkt An der Beerweinschänke erwischt. Gemeinsam befanden sie sich in dem Markt und beabsichtigten Parfum sowie Schmuck und ein Elektronikartikel zu stehen. Anschließend passierten sie den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Alle vier Diebe, zwei Männer und zwei Frauen, konnten vor Ort durch Mitarbeiter gestellt werden. Das Diebesgut wurde in der Folge an den Markt zurückgegeben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten gegen die vier Diebe ein Ermittlungsverfahren ein. (RK)

