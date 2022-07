Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Schlossstraße

Gera (ots)

Gera: In der Schlossstraße in Gera kamen gestern Nachmittag (26.07.2022) mehrere Polizeibeamte zum Einsatz und leiteten in der Folge die Ermittlungen gegen einen 36 Jahre alten Mann ein. Dieser hielt sich in eben dieser Straße auf, bepöbelte vorbeilaufende Passanten und entblößte mehrfach sein Geschlechtsteil vor diesen. Als die Beamten auf den Mann trafen, beleidigte er diese und verhielt sich aggressiv. In der Folge erhielt er einen weiträumigen Platzverweis, dem er schließlich auch nachkam. (RK)

