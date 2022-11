POL-STH: Stadthagen- Versuchter Betrug

Stadthagen (ots) - (bae)Am 05.11.2022 wurde bei der Polizei in Stadthagen erneut ein versuchter Betrug angezeigt. Durch den 67-jährigen Lauenhäger wurde folgendes Geschehen geschildert. Er wurde angerufen, in dem Anruf wurde ihm mitgeteilt, dass er eine hohe Geldsumme gewonnen habe. Er würde, nach Abzug von Steuern 38.500 Euro in bar ausgezahlt bekommen. Es käme ein Notar, sowie zwei Kurierfahrer mit einem Geldkoffer ...

