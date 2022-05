Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Mit Wagen in Graben gefahren

Schöppingen (ots)

Von der Straße abgekommen ist am Donnerstag in Schöppingen der Fahrer eines Transporters. Der 29-Jährige hatte gegen 09.20 Uhr die Landesstraße 579 in Richtung Heek befahren, als es zu dem Unfall kam. Nach ersten Erkenntnissen ist ein gesundheitliches Problem als Ursache nicht auszuschließen. Rettungskräfte brachten den Ahauser ins Krankenhaus, in das der Mann stationär aufgenommen wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell