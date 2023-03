Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart Mönchfeld und Nord (ots)

Zu drei Wohnungseinbrüchen, die am Freitag (24.03.2023) angezeigt wurden, bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer +4971189905778. In Mönchfeld sind der oder die Täter im Laufe des Tages auf die Balkone von zwei im Flundernweg und im Zanderweg gelegenen Hochparterrewohnungen geklettert und haben die Balkontüren aufgehebelt. Das Stehlgut ist in einem Fall noch unklar, aus dem anderen Tatobjekt wurden eine Drohne, eine Spiegelreflexkamera samt Objektiven sowie Bargeld entwendet. In der Robert-Bosch-Straße in S-Nord gelangten die Einbrecher zwischen 18.45 und 20.45 Uhr über ein Nachbargrundstück auf die Terrasse eines Einfamilienhauses und hebelten dort ein Fenster auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden hochwertige Manschettenknöpfe im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet.

