POL-S: Unberechtigt Firmengelder auf Privatkonten überwiesen

Stuttgart/Esslingen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (23.03.2023) die Wohnungen einer 29 Jahre alten Frau in Stuttgart und ihres 27 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen in Esslingen durchsucht, nachdem die 29-Jährige über zwei Jahre lang unberechtigt Firmengelder überwiesen haben soll. Die 29-Jährige tätigte als Angestellte einer Stuttgarter Firma im Zeitraum von September 2019 bis Dezember 2021 über hundert Überweisungen in einer Gesamthöhe von über 200.000 Euro auf ihr eigenes Konto und auf das ihres 27-jährigen Bekannten. Bei den richterlich angeordneten Durchsuchungen in Stuttgart und Esslingen fanden die Beamten umfangreiches Beweismaterial das noch ausgewertet werden muss.

