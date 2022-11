POL-PPRP: Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) - Im Weißdornhag kam es am 14.11.2022 im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte versuchten die Tür des Wintergartens aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 200,- EUR. Wer hat im Bereich Raschigstraße / Weißdornhag verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

mehr