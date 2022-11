Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am 14.11.2022, 17:50 Uhr, ereignete sich im Bereich Heinigstraße/ Wredestraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge infolgedessen der Fahrer des E-Scooters zu Boden stürzte. Dieser erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringfügiger Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 100,- EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell