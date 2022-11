Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vermehrt Anrufe von Enkeltrickbetrügern in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Eine 79-jährige Geschädigte wurde am 14.11.2022 gegen 10:00 Uhr mit unterdrückter Rufnummer angerufen. Der unbekannte Mann gab an, dass er erkältet sei und fragte, ob die Geschädigte seine Stimme nicht erkenne. Als die Frau den Namen ihres Enkels nannte, bejahte dies der Anrufer. Im weiteren Verlauf gab der Anrufer an, dass er ein Auto gekauft habe und nun noch mit der Bank wegen des Kredits sprechen müsse. Der Mann fragte die Geschädigte ob sie ihm finanziell helfen könne. Die Seniorin bemerkte daraufhin den Betrugsversuch, beendete das Gespräch und teilte den Sachverhalt der Polizei mit. Am Montagvormittag kam es noch zu zwei weiteren Anrufen von Enkeltrickbetrügern in Ludwigshafen. Glücklicherweise kam es in keinem der Fälle zu einem finanziellen Schaden.

Die Polizei gibt folgende Tipps, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los.

Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell