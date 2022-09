Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahrraddieb überführt

Bad Kreuznach (ots)

Vor ca. zwei Wochen stellte ein 29-jähriger Bad Kreuznacher den Diebstahl seines Fahrrads fest. Zunächst unternahm der Geschädigte nichts, bis er heute auf ein Inserat bei einer bekannten Verkaufsplattform für private Nutzer im Internet stieß. Hier erkannte er sein Fahrrad und mimte via Chat den unwissenden Kaufinteressenten. Zeitgleich erstattete man bei hiesiger Dienststelle Strafanzeige wegen des Fahrraddiebstahls. Der pfiffige Geschädigte brachte den vermeintlichen Kauf in trockene Tücher und verabredete sich zur Übergabe des Rades an einem öffentlichen Parkplatz in Bad Kreuznach. Hier konnten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach den Beginn des fingierten Kaufs beobachten und den 36-jährigen Tatverdächtigen aus dem Raum Bad Kreuznach schließlich in einem günstigen Moment kontrollieren. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, wohingegen der rechtmäßige Fahrradeigentümer die Örtlichkeit auf seinem zurückerhaltenen Fahrrad verlassen konnte.

