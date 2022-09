Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Randalierer beschädigt Schaufenster

Bad Kreuznach, Mühlenstraße (ots)

In der Nacht vom 14.09.2022 zum 15.09.2022 kam es zu einer Sachbeschädigung an zwei Schaufenstern einer Apotheke in der Mühlenstraße. Der Polizei wurde gegen 00:50 Uhr mitgeteilt, dass ein Mann mit grauem Kapuzenpullover Mülltonnen umschmeißen würde. Kurz darauf wurde mitgeteilt, dass eine Person Steine in die Schaufenster des dortigen Apothekenschaufensters werfe. Die Person kann, trotz sofortiger Fahndung, nicht angetroffen werden. Vor Ort können die beschädigten Fenster (Schaden ca. 1500 Euro) festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

