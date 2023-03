Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mädchen von unbekanntem Mann angesprochen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein fremder Mann hat am Freitagmorgen (24.03.2023) versucht, zwei Mädchen zu seinem Auto zu locken. Der Unbekannte hatte die zwei siebenjährigen Mädchen gegen 07.40 Uhr angesprochen und wollte sie überreden, in sein Auto einzusteigen, da er darin Hundewelpen habe. Die Mädchen reagierten hierauf glücklicherweise nicht und entfernten sich zügigen Schrittes. Der Fremde war offensichtlich in Begleitung von zwei weiteren Männern. Alle drei trugen dunkle Arbeitsanzüge mit grau-schwarzen Hosen und schwarzen Schuhen. Der Wortführer war erkennbar gebräunt und hatte eine auffällig lange Nase. Bei dem verwendeten Fahrzeug handelte es sich möglicherweise um einen dunklen Transporter. Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778

