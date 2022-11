Polizei Wuppertal

POL-W: SG Nach Leichenfund in den Niederlanden - Tatverdächtiger geht den Ermittlern ins Netz

Wuppertal (ots)

Nachdem in den Niederlanden die Leiche einer Solingerin gefunden wurde, konnten die Ermittler einen dringend Verdächtigen festnehmen. (s. Pressemeldungen vom 23.05.2022: "SG Verdacht eines Tötungsdelikts - Solingerin nach Leichenfund in den Niederlanden identifiziert - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal" und vom 31.05.2022:" SG Solinger Fall bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst"). Im Zuge der Ermittlungen geriet der ehemalige Lebensgefährte der Toten in Verdacht, für die Tat verantwortlich sein zu können. Der 63-Jährige, der zwischenzeitlich seinen Lebensmittelpunkt in Spanien hatte, konnte bei einem Besuch in Solingen festgenommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Die weiteren Ermittlungen (u.a. Zeugenvernehmungen, Auswertung von Beweismitteln) dauern an. (sw)

