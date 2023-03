FW Stuttgart: Weitere Zwischenmeldung zur Explosion in Stuttgart-West - Eine verstorbene Person geborgen

Stuttgart (ots) - Aktuell kommt es zu einem Großeinsatz in der Köllestraße in Stuttgart West. Gegen 3 Uhr kam es zur Explosion in einem Wohngebäude. Teile des Gebäudes sind eingestürzt, ein anderer Gebäudeteil steht aktuell in Vollbrand. Die Personensuche und Brandbekämpfung ist eingeleitet. Vier verletzte ...

