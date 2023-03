Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Aktueller Einsatz: Explosion in Wohngebäude - Personensuche eingeleitet - aktuell vier verletzte Personen

Stuttgart (ots)

Aktuell kommt es zu einem Großeinsatz in der Köllestraße in Stuttgart West. Gegen 3 Uhr kam es zur Explosion in einem Wohngebäude. Teile des Gebäudes sind eingestürzt, ein anderer Gebäudeteil steht aktuell in Vollbrand. Die Personensuche und Brandbekämpfung ist eingeleitet.

Vier verletzte Personen werden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert.

An der Einsatzstelle sind aktuell rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz.

Bitte meiden Sie den Bereich, um die Rettungsarbeiten nicht zu behindern.

Ein Pressesprecher der Feuerwehr Stuttgart ist vor Ort. Presseanfragen bitte nicht an die Integrierte Leitstelle Stuttgart, sondern ausschließlich an die 0711 21673510.

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell