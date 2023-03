Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Bei einem Unfall in der Heidenburgstraße ist am Samstagnachmittag (25.03.2023) ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Audi A3 verlor gegen 14.50 Uhr in einer leichten Linkskurve mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wobei der Audi kurz vor Kornwestheim nach rechts von der Straße abkam und sich überschlug. Die 21-Jährige wurde mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahme sperrten die Beamten bis etwa 15.20 Uhr die Straße.

