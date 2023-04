Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.04.2023

Goslar (ots)

Braunlage

- Zwei Einbrüche in Hotels

Bislang unbekannte Täter drangen am Mi., 19.04.2023, zwischen 02:46 - 03:52 Uhr, gewaltsam in ein Hotel in der Harzburger Str. ein. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Bürotrakt und entwendeten dort einige Wertgegenstände. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag.

Zwischen 01.30 - 03.30 Uhr liegt die Tatzeit, in der durch ebenfalls unbekannte Täter ein Einbruch in ein Hotel in der Karl-Röhrig-Str. verübt wurde. Die Täter drangen in diesem Fall gewaltsam in die im Hotel beheimatete Physiopraxis ein und gelangten von dort in weitere Räumlichkeiten. Die Beute liegt bei dieser Tat in einem hohen dreistelligen Bereich.

Das für beide Fälle zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt.

Personen, denen in den tatrelevanten Zeiten in den Bereichen rund um die betroffenen Hotels, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, bzw. sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

