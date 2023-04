Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 19.04.2023

Goslar (ots)

Braunlage

-Junger Luchs im Stadtgebiet Braunlage gesichtet

Am Abend des 18.04.2023 gingen bei der Polizei mehrere Anrufe ein, in denen die Meldenden unabhängig voneinander einen dem äußeren Anschein nach jüngeren Luchs im Ortskern von Braunlage gesehen haben wollten.

Laut Angaben der Hinweisgeber hielt er sich friedlich im Bereich des Kurparks und der näheren Umgebung auf.

Durch die eingesetzten Beamten der Polizeistation Braunlage konnte der Luchs ebenfalls gesichtet werden, woraufhin der Koordinator des Luchsprojektes der Nationalparkverwaltung Harz, Ole Anders, informiert wurde, der auch sofort vor Ort erschien. Der Luchs hatte zwischenzeitlich schon das Weite gesucht. Es kam zu keinerlei Gefährdung von Personen.

Es wird in Absprache mit Herrn Anders empfohlen, dass solange der Luchs sich in der Ortslage aufhält, Haustiere (insbesondere Kaninchen, Meerschweinchen etc.) besonders beaufsichtigt werden sollten. Hunde sollten an der Leine geführt werden.

Bei Beobachtungen sollte Abstand zu dem Tier gehalten werden. Der Luchs sollte möglichst fortlaufend aus der Distanz beobachtet und umgehend die Polizei in Braunlage unter 05520-93260 bzw. Herrn Anders unter der Mobilfunknummer 0170-2061123 angerufen werden.

Dieser wird zeitnah versuchen, eine Futterstelle des Tieres ausfindig zu machen, um konkrete Maßnahmen zum Einfang des Luchses durchzuführen.

-Lüdke, KHK-

