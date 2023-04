POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 17.04.2023

Goslar (ots) - Versuchter Betrug per Telefon Am Vormittag des 14.04.2023 erhielt ein Bürger aus Goslar-Hahnenklee einen Anruf, bei dem er über einen angeblichen Gewinn in Höhe von 39.000 Euro benachrichtig wurde. Um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen, sollten Google Play Karten im Wert von 900 Euro erworben und die Guthabencodes mitgeteilt werden. Der Angerufene hat den versuchten Betrug sofort erkannt und das Telefonat ...

