POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 16.04.2023

Goslar (ots) - Anzeige wegen Sachbeschädigung an Pkw: Der Halter eines silbernen Daimler Benz C 180 erstattete eine Anzeige bei der Polizei nachdem er einen Schaden an seinem Fahrzeug festgestellt hatte. Das Fahrzeug parkte am Mittwoch, den 12.04.2023 zwischen 12.30 Uhr und 13:15 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Danach wurde ein 85 cm langer Lackkratzer auf der Fahrerseite des ...

