Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti:

Am Dienstag, den 18.04.2023, gegen 01.30 Uhr, wurden die Beamten eines Einsatzfahrzeuges auf drei Täter aufmerksam, die dabei waren auf einem Grundstück in der Ilsenburger Straße die Garagentore mit Farbe zu beschmieren. Als sie die auf frischer Tat angetroffenen Täter überprüfen wollten, konnten zwei der Täter weglaufen. Der dritte Täter, ein 28jähriger Mann aus Berlin, wurde jedoch festgehalten. Im Rahmen der weiteren Überprüfung konnte bei dem Täter eine Substanz aufgefunden werden, bei der es sich vermutlich um Betäubungsmittel handelt. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Sachbeschädigung und ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Fahren unter Alkoholeinfluss:

Am Montag, den 17.04.2023, gegen 21.55, wurde der Fahrer eines grauen BMW im Stadtgebiet von Bad Harzburg mit seinem Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Während der Befragung nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Daraufhin wurde ein Test mit einem Atemalkoholmessgerät durchgeführt, der einen Wert von 1,92 Promille anzeigte. Bei dem Kraftfahrzeugführer handelt es sich um einen 38jährigen Bürger aus einem europäischen Land außerhalb der EU. Die Folgemaßnahmen wurden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft getätigt. Demnach wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung in Höhe des zu erwartenden Strafmaßes einbehalten. Weiterhin wurde der Schlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt einbehalten sowie die Weiterfahrt mit einem Kraftfahrzeug untersagt. Im Anschluss wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell