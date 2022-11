Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht: Schwarzer VW auf Parkplatz beschädigt worden

Rees (ots)

Am Samstag (26. November 2022) gegen 17:30Uhr musste ein 44-jähriger Fahrzeughalter aus Kleve, eine Delle sowie Lackschäden an der Heckklappe seines schwarzen VW Caravelle feststellen. Das Fahrzeug war zuvor auf dem Parkplatz eines Bauzentrums an der Max-Planck-Straße abgestellt gewesen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

