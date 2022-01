Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ohrdruf/Crawinkel (Landkreis Gotha) (ots)

Heute, gegen 05.55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B88. Hierbei fuhr eine 49-jährige Fahrerin eines Renault von Crawinkel in Richtung Ohrdruf, kam mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der Leitplanke. Die 49 Jahre alte Frau wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault war infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jd)

